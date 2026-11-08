Il Viareggio colpisce due volte: 2 a 1 a Fucecchio 

Il Viareggio si prende il bottino pieno allo stadio Corsini e firma un successo esterno importante. I bianconeri superano il Fucecchio per 2-1 nell’anticipo della nona giornata del campionato di Eccellenza, al termine di una gara combattuta e risolta nella ripresa dal dischetto.

La squadra di Lorenzo Fiale deve subito rivedere i propri piani: dopo appena quattro minuti Scarpa è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico. Al suo posto entra Coppola, che si rivelerà uno dei protagonisti della giornata.

Dopo una prima fase nella quale sono i padroni di casa a cercare maggiormente la via del gol, il Viareggio trova il guizzo vincente al 41′. L’azione nasce sulla corsia sinistra con Sforzi, il cui pallone attraversa l’area e arriva a Coppola: la conclusione è precisa e finisce sotto l’incrocio, lasciando senza possibilità di intervento il portiere avversario.

Il Fucecchio non ci sta e torna in campo con determinazione. Al 7′ della seconda frazione arriva il pareggio: Cristodaro mette in mezzo dalla sinistra e Badalassi, di testa, firma l’1-1.

La partita rimane apertissima, con i padroni di casa alla ricerca del sorpasso e Nucci chiamato a intervenire per difendere la porta bianconera. A spezzare l’equilibrio è ancora Coppola, protagonista al 34′ quando viene atterrato in area da Fanara. Per l’arbitro è calcio di rigore: dal dischetto si presenta Purro, che non sbaglia e porta nuovamente avanti il Viareggio.

Nel finale il Fucecchio prova a rimettere in discussione il risultato, ma gli ospiti difendono il vantaggio. In pieno recupero arriva anche l’occasione per il possibile tris, con Tieu Kapieu che conclude verso la porta trovando la deviazione in angolo.

Al triplice fischio è festa bianconera: 2-1 e terza vittoria consecutiva lontano da casa, sempre con il medesimo risultato. Il successo consente inoltre al Viareggio di superare il Fucecchio in classifica.