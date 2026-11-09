Volley, i Lupi Santa Croce dominano contro l’Mc: vittoria in tre set

Tre set per archiviare la pratica MC Volley. I Lupi Santa Croce conquistano una vittoria netta nella quarta giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, imponendosi per 3-0 sulla formazione apuo-versiliese e confermando le proprie ambizioni.

La squadra di casa ha preso in mano la partita fin dalle prime battute, mettendo in difficoltà gli avversari soprattutto con il servizio e il lavoro a muro. Il primo parziale si è chiuso con un eloquente 25-10.