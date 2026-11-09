La partita|
Volley, i Lupi Santa Croce dominano contro l’Mc: vittoria in tre set
3 a 0
Tre set per archiviare la pratica MC Volley. I Lupi Santa Croce conquistano una vittoria netta nella quarta giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, imponendosi per 3-0 sulla formazione apuo-versiliese e confermando le proprie ambizioni.
La squadra di casa ha preso in mano la partita fin dalle prime battute, mettendo in difficoltà gli avversari soprattutto con il servizio e il lavoro a muro. Il primo parziale si è chiuso con un eloquente 25-10.
Nel secondo set MC Volley ha provato a reagire, riuscendo a mantenere maggiore equilibrio nella fase iniziale. Santa Croce, tuttavia, ha trovato lo spunto decisivo nella seconda parte della frazione, portandosi sul 2-0 grazie al 25-20. Ancora più evidente la superiorità dei padroni di casa nel terzo set, terminato 25-9.
Anche le statistiche confermano il divario visto in campo: 61 per cento di efficacia in attacco per i Lupi contro il 31 per cento degli ospiti. Undici i muri vincenti messi a segno dalla formazione santacrocese, a fronte dei due realizzati da MC Volley.
Per la squadra di Santa Croce si tratta di un successo importante, mentre per MC Volley arriva il primo stop dopo tre vittorie consecutive. La formazione allenata da Dario Sansonetti dovrà ora concentrarsi sui prossimi appuntamenti, entrambi in casa, contro Villadoro e Bologna.
Il tabellino
Lupi Santa Croce – MC Volley 3-0
Parziali: 25-10, 25-20, 25-9.
Lupi Santa Croce: Federico Rossi 6, Simone Samminiatesi 8, Ivan Zanettin 18, Leonardo Colli 11, Davide Giovannetti 6, Enrico Baracchino 8, Cristian Tarquin, Duccio Bini (L). Allenatore: Alessio Zingoni.
MC Volley: Cristian Iovieno 9, Lorenzo Caproni 3, Jacopo Botto 8, Ian Poli 6, Paolo Salvadori 3, Giacomo Leoni, Giacomo Pardi, Niccolò Baldaccini (L), Alessandro Mosca 1, Federico Tosi. Allenatore: Dario Sansonetti.
Arbitri: Ina Varfaj e Andra Gardenghi.