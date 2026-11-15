La Scintilla Pisa protagonista al Ferracci di Torre del Lago: festa di rugby per i più piccoli

Una mattinata dedicata allo sport, all’incontro tra società e alla crescita dei giovanissimi atleti. Anche la Scintilla Pisa ha preso parte alla manifestazione di minirugby che si è svolta oggi allo stadio Ferracci di Torre del Lago, ospite dei Titani Rugby.

Cinque le società presenti sul terreno di gioco: oltre ai padroni di casa dei Titani, sono arrivati i piccoli rugbisti del Cecina, del Rugby Livorno 1931, dei Lions Amaranto e della formazione pisana della Scintilla. Un appuntamento che ha riunito bambini, tecnici e famiglie, trasformando il campo in un luogo di sport e condivisione.

A guidare e coordinare la mattinata per i Titani gli allenatori Denis Dallan, Valentina Specchia e Rachele Rocchi, impegnati nell’organizzazione di un torneo riservato alla categoria Under 6.

Per i giovanissimi protagonisti non c’erano classifiche da inseguire né risultati da difendere. Il minirugby, soprattutto nelle categorie più piccole, mette al centro il divertimento, la partecipazione e la possibilità di imparare attraverso il gioco. Ogni partita è stata un’occasione per prendere confidenza con la palla ovale, correre, collaborare con i compagni e conoscere nuovi amici.

Tra il pubblico anche una presenza d’eccezione: il campione olimpico di scherma Aldo Montano, arrivato al Ferracci per seguire il figlio, impegnato con il Rugby Livorno 1931.

La mattinata si è conclusa nel segno di una delle tradizioni più belle della palla ovale: il terzo tempo. Tutti insieme a tavola, con pasta per i bambini e panini con la salsiccia per accompagnare un momento di festa che ha coinvolto anche le famiglie.

Un’esperienza che ha messo insieme realtà sportive di territori diversi, dalla costa livornese fino a Pisa, dimostrando quanto sia importante investire nel rugby giovanile e offrire ai bambini occasioni per crescere attraverso lo sport.