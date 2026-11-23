Gli Under 13 iniziano il girone di ritorno con un successo. Prossima sfida contro Ghezzano
Esordio vincente nel girone di ritorno per gli Under 13 dell’Etrusca Basket San Miniato, che superano in trasferta il Basket Pomarance con il punteggio di 37-54.
Una partita non tra le migliori della stagione, caratterizzata da qualche distrazione e da alcuni cali di attenzione. La squadra guidata da coach Giunti porta comunque a casa il risultato, facendo tesoro degli errori in vista dei prossimi impegni.
Miglior realizzatore Bollini con 21 punti, seguito da Matteuzzi con 8.
Il prossimo appuntamento sarà sabato 28 novembre a Fontevivo, contro la formazione di Ghezzano.