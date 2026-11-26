Buongiorno, sono Matteo Stefanini atleta di canottaggio nato alla Canottieri San Miniato e vorrei avere un pensiero, una risposta al mio pensiero ma che sia quella di una risposta certa seguita da un’azione rapida anche in senso negativo troppe persone perdono il loro tempo sperando.

Come atleta, sono nato e cresciuto alla Canottieri San Miniato. È per questo che seguo con amarezza e preoccupazione le vicende di questi giorni. A questa società sono legato dalla mia storia sportiva e, soprattutto, da un affetto che dura da più di trent’anni.

Era il 1994 e avevo dieci anni. Fui il primo atleta a remare sul Lago di Roffia, a bordo di una barca prestata da un altro club. Enzo Ademollo, allora direttore sportivo della Canottieri Firenze, e mia madre, Manola Marinai, ex campionessa italiana di canottaggio, avevano deciso di avviare lì un’attività remiera su richiesta della Federazione Italiana Canottaggio. C’era un progetto condiviso da CONI, Comune di San Miniato e Regione Toscana per realizzare un impianto di valenza nazionale e internazionale.

Da quella prima remata iniziò una bellissima avventura. Enzo, che sarebbe diventato il mio allenatore, organizzò i primi corsi per ragazzi coinvolgendo le scuole elementari del territorio. All’epoca mancavano spogliatoi, docce e palestra. Eppure arrivavano sempre più bambini che, come me, andavano a remare almeno tre volte alla settimana. La società crebbe un passo alla volta, con le prime barche usate, un piccolo hangar, la nascita della squadra agonistica e le prime medaglie nelle competizioni nazionali.

Alla Canottieri San Miniato ho vissuto alcune delle tappe più importanti della mia carriera. A diciassette anni sono diventato campione italiano in singolo. Poi sono arrivati i titoli mondiali juniores e Under 23, la vittoria ai Giochi del Mediterraneo e, a soli vent’anni, la partecipazione ai Giochi Olimpici di Atene. Con le Fiamme Gialle ho proseguito la mia carriera, partecipando anche alle Olimpiadi di Londra e Rio de Janeiro.

Oggi la Canottieri San Miniato continua a dare ai giovani e alle persone con disabilità la possibilità di praticare sport e contribuisce a valorizzare il Lago di Roffia. Il presidente della società ha già cercato più volte il confronto con il Comune e con la Regione. La Canottieri aspetta ancora una risposta che le permetta di capire come andare avanti.

Da sportivo sono abituato a far seguire i fatti alle parole. È con questo spirito che chiedo al Comune di San Miniato e alla Regione Toscana di dare alla società, in tempi brevi, una risposta chiara a una domanda semplice. La Canottieri San Miniato può restare sul Lago di Roffia e continuare a svolgervi la propria attività sportiva?

Se la risposta è sì, si dia seguito a tutte le opere già programmate, a partire dagli interventi di messa in sicurezza legati all’utilizzo della cassa di espansione, e si chiarisca con quali tempi verranno realizzate. Se la risposta è no, lo si dica chiaramente alla società e se ne spieghino le ragioni, così che possa decidere come proseguire la propria attività.

Chiedo a Comune e Regione di chiarire chi si assume la responsabilità di dare questa risposta e di indicare alla società un referente unico che segua la questione. È passato troppo tempo e la Canottieri ha bisogno di sapere su cosa può contare per programmare il proprio futuro.

A dieci anni ho avuto la fortuna di salire in barca a Roffia. Vorrei che anche i bambini di oggi potessero provare la stessa emozione, su quel lago e in sicurezza.

Grazie per l’attenzione.

Matteo Stefanini