Marco Carrai entra nel Pisa: il presidente di Toscana Aeroporti nel nuovo Cda
Nuovo assetto societario
PISA – Nuovo assetto societario per il Pisa Sporting Club. La società nerazzurra ha ufficializzato la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione, nel quale figura anche Marco Carrai, attuale presidente di Toscana Aeroporti e presidente esecutivo di JSW Italy.
Il suo ingresso rappresenta una novità significativa nella governance del club toscano, che rinnova parte dei propri organi dirigenziali mantenendo sostanzialmente invariata l’impostazione precedente.
Carrai affiancherà i componenti già presenti nel precedente CdA: il presidente e amministratore delegato Damien Comolli, Alexander Knaster, Marco Lippi, Julie Michelle Harper, Stephen Gauci e Francesco Burdese.
La nomina, spiega il Pisa nella comunicazione ufficiale, si inserisce in un percorso di consolidamento della struttura societaria e di valorizzazione di nuove competenze professionali.
Contestualmente è stato individuato anche il nuovo Sindaco Unico: l’incarico sarà affidato a Marco Lomi, in seguito alla scadenza del mandato del precedente titolare.
Con questa riorganizzazione, il Pisa prosegue dunque il lavoro sul fronte societario, puntando a rafforzare la propria struttura organizzativa anche attraverso l’ingresso di figure di primo piano del panorama imprenditoriale toscano.
La società ha infine rivolto un augurio di buon lavoro ai nuovi componenti del Consiglio, ringraziando i consiglieri uscenti per l’attività svolta.