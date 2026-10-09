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San Miniato, ottant’anni di Dramma Popolare raccontati dai manifesti d’artista
Il convegno del 16 ottobre al Seminario vescovile
La storia del Dramma Popolare raccontata attraverso i manifesti degli spettacoli. La Fondazione Istituto del Dramma Popolare celebra l’ottantesima edizione della Festa del Teatro con un convegno in programma venerdì 16 ottobre alle 17 al Seminario vescovile di San Miniato, nell’ambito di Archivi in Dialogo 2026.
Le opere, realizzate con la tecnica della xilografia, portano le firme di artisti come Pietro Parigi, Dilvo Lotti, Luca Macchi, Sauro Mori e Franco Giannoni.
Durante l’incontro sarà presentato il volume Ottant’anni di manifesti, curato dallo storico dell’arte Ilario Luperini, che aggiorna la pubblicazione uscita dieci anni fa, aggiungendo i lavori dell’ultimo decennio.
Interverranno Manuel Rossi, Rita Bernini e Alberto Masoni. Coordinerà Alexander Di Bartolo, dell’Archivio Dramma Popolare.
Il presidente della Fondazione, Marzio Gabbanini, sottolinea il valore dei manifesti come testimonianza artistica e storica del legame tra teatro e comunità.