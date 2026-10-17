Dal “milite” di Piazza Vittoria al Centenario Francescano, una storia “salvata” dall’ex sindaco Vellone

San Francesco e la statua di piazza, una storia lunga cent’anni. Tanto è infatti passato dall’inaugurazione della santamariammontese Piazza della Vittoria, sulla quale da allora campeggia una statua opera dello scultore Zoraldo Frattini. Una storia affascinante, collegata ad un altra piccola statua dedicata invece al santo patrono d’Italia di cui quest’anno ricorre l’ottavo centenario dalla morte, presente all’interno del Palazzo Comunale, la cui storia è stata ricostruita in questi giorni dallo storico appassionato ed ex sindaco Bernardo Vellone, in un suo intervento.

“Nel mese di settembre del 1926, all’approssimarsi del settimo centenario della morte di San Francesco, Assisi accoglieva il Re d’ Italia per l’inaugurazione della ‘campana delle laudi’, offerta dai comuni italiani, compreso quello di Santa Maria a Monte. – scrive Vellone. – Il comune erogò un contributo di 50 Lire e nello stesso mese, oltre al ‘Parco della Rimembranza’, rendeva fruibile alla popolazione la piazza, progettata dall’Ingegnere Mario Lotti in ricordo della ‘Vittoria’ nella Grande Guerra, con al centro il monumento dedicato ai concittadini caduti, opera dello scultore Zoraldo Frattini, finanziato con risorse pubbliche e dai proventi di una sottoscrizione popolare. Un Regio Decreto del Luglio 1925 aveva dichiarato festa nazionale la data del 4 Ottobre 1926, anniversario del settimo centenario della morte del Santo d’Assisi. Alla fine del 1925 Frattini aveva inoltrato al “Ministero dell’Economia Nazionale- Ufficio della proprietà intellettuale” la richiesta volta ad ottenere l’attestato di privativa su un “modello di fabbrica e commercio” raffigurante San Francesco.

Lo scultore, nativo di Perugia, poi carrarino e pisano per mestiere, militante comunista e antimilitarista, forse in una situazione di dicotomia dei propri valori ideali, o più prosaicamente spinto dalla necessità di lavorare, in quel periodo risultava impegnato non solo a realizzare per la comunità di Santa Maria a Monte la statua di un soldato in combattimento, ma anche a progettare, brevettare e mettere in produzione una raffigurazione scultorea, in vari materiali, di San Francesco, colui che, invece, della predicazione della pace aveva fatto uno dei tratti distintivi della propria esistenza. Una copia di tale opera venne acquisita dal comune di Santa Maria a Monte e risulta ancora oggi conservata nel Palazzo Comunale (l’artista provvide, inoltre, a commercializzarne anche la rappresentazione su cartolina, immagine allegata all’articolo).