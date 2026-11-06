memoria collettiva|
Castelfranco ricorda l’alluvione del 1966 con testimonianze e immagini
Domani, sabato 7 novembre, al Teatro della Compagnia una serata dedicata ai 60 anni dall’esondazione dell’Arno
Immagini d’epoca, testimonianze dirette e un confronto sulla sicurezza del territorio. Domani, sabato 7 novembre, alle 21,30, il Teatro della Compagnia ospiterà Arno 1966, la forza di un paese, iniziativa dedicata al 60° anniversario dell’alluvione.
La serata, condotta da Maurizio Bolognesi, storica voce di Radio Bruno, proporrà un documentario per ricostruire la vita dell’epoca e un secondo filmato con le testimonianze dei castelfranchesi che vissero in prima persona quei giorni.
A seguire, il sindaco Fabio Mini e Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno, si confronteranno sui temi della sicurezza idraulica di oggi, moderati da Bolognesi.