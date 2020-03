Il flash mob organizzato per oggi 14 marzo prevedeva di fare un applauso ai tanti lavoratori che in questi giorni difficili stanno operando per l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Ma è tutto il Paese a essere in trincea: chi mantiene aperte le attività non chiuse e anche chi resta in casa da giorni, per garantire la sicurezza di chi è costretto a uscire.

Santa Croce sull’Arno non ha fatto mancare il suo affetto e dalle finestre di corso Mazzini ha dato voce all’Italia che ce la mette tutta.