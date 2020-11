Unità cinofile, droni, elicotteri, uomini e donne a piedi. Per tutto il giorno, con tutti i mezzi, in terra e in aria, vigili del fuoco, polizia e protezione civile hanno cercato Khrystyna Novak, la 29enne di nazionalità ucraina scomparsa a inizio novembre da Orentano di Castelfranco di Sotto dopo l’arresto del compagno.

