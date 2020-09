Non sono entrati in classe, ma per gli studenti e le famiglie della Carlo Collodi, la scuola è iniziata un po’ prima. Oggi 12 settembre si sono ritrovati per festeggiare il rinnovato edificio nella frazione di Querce di Fucecchio, antisismico, più confortevole e sicuro.

Palloncini, sorrisi e l’inno di Mameli hanno dato il via all’anno scolastico 2020/2021.

