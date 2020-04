Il video girato da un nostro lettore ha attraversato l’Italia. D’altra parte non è osa di tutti i giorni trovarsi un dinosauro in fila per la spesa.

E’ successo alla Coop di Ponticelli di Santa Maria a Monte. E in molti hanno creduto di aver avuto le allucinazioni.

Non certo dovute alla fame, stando a quanto stiamo mangiando in questi giorni chiusi in casa.

Noi, il dinosauro, lo abbiamo intervistato. Ecco cosa ci ha detto Un dinosauro a Ponticelli in fila per fare la spesa