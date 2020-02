Ecomostro a Ponte a Elsa, primo incontro verso la rigenerazione

Lo scorso novembre l’amministrazione comunale di Empoli ha partecipato al procedimento esecutivo immobiliare acquisendo il complesso residenziale conosciuto come Ecomostro, che si trova a Ponte a Elsa e oggetto di fallimento.

Nei mesi scorsi la sindaco Brenda Barnini si era espressa verso la necessità di acquistare l’area privata da parte del Comune affinché potesse essere recuperata e pensata un’azione di ‘rigenerazione urbana’. Questo è il passato, ma nel presente bisogna iniziare a costruire il futuro. Per farlo, mercoledì 4 marzo alle 21,30 c’è il primo appuntamento alla Casa del Popolo Circolo Arci di Ponte a Elsa.

“Questo primo incontro – spiega Barnini -, a cui poi seguiranno altri approfondimenti con cui coinvolgeremo anche la scuola e le associazioni della frazione, serve ad iniziare il confronto. Nel mentre che l’iter amministrativo per l’acquisizione dal fallimento va avanti, non vogliamo sprecare tempo e iniziare subito a disegnare il futuro di questo spazio. Era uno degli impegni più importanti e difficili che avevamo preso in campagna elettorale e sono molto felice di essere riuscita insieme al lavoro di tutta l’amministrazione comunale a dare una svolta a quella situazione a meno di un anno dall’inizio del mandato. Ciò che per generazioni è stato conosciuto come luogo di degrado diventerà uno spazio di vita e di socializzazione per i cittadini”.