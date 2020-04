In casa per la Liberazione, il 25 aprile a Santa Maria a Monte

“Sarà una cerimonia essenziale, alla quale non potranno partecipare le altre autorità né il pubblico, come raccomandato anche dalla Prefettura”. Così il Comune di Santa Maria a Monte ha deciso di trasmettere la diretta sul canale Facebook della cerimonia per il 25 aprile, “in modo tale da rendere partecipe la cittadinanza che, nel rimanere all’interno delle proprie abitazioni, invitiamo ad esporre il Tricolore in segno di unità e solidarietà”.

Arriva in emergenza coronavirus il 75esimo anniversario della Liberazione, ricorrenza che, visto il difficile momento, si carica di ulteriori significati.

“A 75 anni dalla Liberazione – spiega la sindaco Ilaria Parrella – e in questa particolare situazione che stiamo vivendo, abbiamo più che mai bisogno di celebrare la nostra libertà. In giorni in cui siamo obbligati all’isolamento per combattere un nemico invisibile, in cui il distanziamento sociale ci sottrae quel contatto di cui ci rendiamo conto di aver bisogno, possiamo e dobbiamo sentirci ancor di più uniti per sostenerci a vicenda. E’ la sola strada per tornare a guardare al futuro con gli occhi carichi di speranza, proprio come fecero i nostri padri all’indomani della Liberazione”.

L’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte quindi, nel rispetto delle disposizioni nazionali per il contenimento del contagio da coronavirus e delle indicazioni della presidenza del consiglio dei ministri, celebrerà la festa nazionale del 25 aprile in forma ristretta, senza assembramenti di alcun genere. Alle 11 al Parco della Rimembranza di via delle Grazie è prevista la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti della Seconda Guerra Mondiale.

Una piazza virtuale alla quale, ai tempi del Coronavirus, dovremo sempre più abituarci, in attesa di uscire a riveder le stelle. Conclude il Sindaco Ilaria Parrella