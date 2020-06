La questione è prettamente morale: perché violare la proprietà privata e danneggiare giochi per bambini? Sono queste le domande che don Simone Meini, legale rappresentante e prete della chiesa di San Donato di Santa Maria a Monte rivolge a “un cittadino qualsiasi”. Non si tratta di vandali né di furti, ma di rispetto. Ha usato lo strumento della lettera aperta, don Simone, una missiva per svegliare le coscienze non di San Donato o dei sandonatesi, ma di chiunque adotti comportamenti non rispettosi dei beni pubblici, ovunque essi siano.

I vetri e i giochi per i bambini spaccati, il campetto da calcio da chiudere con il lucchetto. Non sarebbe la prima volta che succede, ma il rammarico è che adesso bisogna spendere soldi della parrocchia per cartelli di divieto che potevano essere dati a una famiglia in difficoltà. Di seguito la lettera integrale:

