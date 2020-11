Al Cattaneo di S. Miniato l’open day si fa online

Niente primo open day in presenza? L’Istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato ne organizza uno con un tour “virtuale” della scuola con la realizzazione di un mediometraggio dedicato ai ragazzi delle terze medie e le loro famiglie.

Parte da Youtube l’orientamento scolastico del Cattaneo grazie a un evento in programma mercoledì (18 novembre) e che si svilupperà in una duplice modalità. Sul canale che la scuola di via Catena ha attivato sul sociale network, alle 18,30 partirà in prima visione la proiezione del video Arianna, Riccardo e… il Cattaneo!, che racconterà in una maniera insolita tutte le attività svolte, mostrerà le aule di lezione, le attrezzature e spiegherà tutto quello chec’è da sapere sulla scuola in vista delle iscrizioni alle classi prime dell’anno 2020/2021.

Il filmato è stato girato e montato nelle scorse settimane e ha visto come protagonisti Arianna Alfieri, ex alunna del corso relazioni internazionali per il marketing, oggi studentessa lavoratrice al terzo anno di Scienze Politiche con indirizzo Studi Internazionali, e Riccardo Ricci, studente della classe 2Ce sempre del corso relazioni internazionali per il marketing, il quale ha impersonato il ragazzo di terza media che vuol conoscere il Cattaneo attraverso un colloquio, in videochiamata, con l’amica più grande.

Il video è stato realizzato grazie al lavoro dei docenti Elena Marianelli (Funzione Strumentale orientamento IT Cattaneo) e Damiano Andreini. In questo modo sarà data dunque la possibilità anche a chi in questo periodo non potrà venire al “Cattaneo” di conoscerlo a fondo. Per vedere il video alle 18,30 di mercoledì (18 novembre) sarà possibile collegarsi al seguente link:(clicca qui). A seguire, alle 19,10, sulla stessa pagina Youtube ma a un altro collegamento (clicca qui) sarà possibile seguire invece una diretta video a cui saranno presenti il dirigente scolastico Alessandro Frosini e la professoressa Elena Marianelli, in modo da poter rispondere a tutte le domande che saranno proposte in chat dai genitori e i ragazzi partecipanti.

Entrambi i filmati resteranno nei giorni successivi pubblicati sulla pagina Youtube in modo tale che anche coloro i quali non potranno essere presenti il 18 novembre potranno in un secondo momento fare il tour della scuola e ascoltare le domande poste in diretta. “Al Cattaneo ogni anno organizziamo incontri con i genitori dei ragazzi delle medie per presentare l’offerta formativa della nostra scuola – commenta il dirigente scolastico Alessandro Frosini – lo facciamo in incontro in auditorium o in sala docenti e spesso con una presenza rilevante di persone interessate. Quest’anno l’emergenza Covid ci costringe a fare questo incontro attraverso lo schermo di un computer. Questo toglie la possibilità di avere un contatto diretto ma non di spiegare come lavoriamo e per rispondere alla domanda fondamentale, ovvero cosa si studia al Cattaneo”.