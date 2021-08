Poker stagionale da record per Topalli

Quattro vittorie su cinque corse a pelo; un poker stagionale da record che da oggi detengono in comune il fantino fucecchiese di adozione, Adrian Topalli, ed il mezzo sangue, sempre, fucecchiese, Carilbon.

L’ultimo sigillo stagionale è stato messo a segno nel pomeriggio odierno durante la seconda riunione di corse di addestramento al Palio di Legnano.

Un autentico expolit quello della coppia fucecchiese che praticamente ha vinto in tutte le riumioni che ci sono state, e quindi a Fucecchio, Asti (per due volte) e Legnano, un cavallo che evidentemente non conosce confini.

Risultati e numeri che rendono onore al fantino fucecchiese che rafforza il vantaggio nella classifica nazionale dei fantini gia vinta nel 2018 e 2019, e che in questo anno e mezzo di fermo ha continuato con impegno e dedizione il proprio lavoro riuscendo a portare i suoi cavalli al massimo della condizione in previsione dei Palii rinviati a settembre.

Per i Palii però sembra prospettarsi un periodo non positivo; è di ieri infatti la notizia che quello di Asti in prgramma il 5 settembre non verrà corso, mentre su quello di Fucecchio si stanno addensando nubi minacciose non solo per l’aspetto tecnico-organizzativo ma anche per la risalita dei contagi che come annunciato dal sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, in qualità di presidente della Società della Salute, comporterà a breve la possibile riapertura del reparto Covid dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Una situazione ancora incerta quindi, restano in piedi Palio di Feltre in programma domenica 8 agosto che vedrà l’equipaggio fucecchiese formato da Adrian Topalli ed il “suo” Red Riu alla ricerca della terza vittoria consecutiva a difesa del quartiere Castello, e quello di Legnano in programma domenica 19 settembre anticipato dalla “provaccia” o “paliotto” in programma il giorno 17 settembre .