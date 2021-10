“Benvenuti Welcome Bienvenue Wilkommen nel cuore della Toscana”. Così il comune di Castelfranco di Sotto ha deciso di salutare quanti arriveranno dalle frazioni di Villa Campanile, Galleno e Orentano. Sono stati infatti installati nei giorni scorsi 6 nuovi cartelli stradali (della dimensione 150 x 50 centimetri) che salutano i nuovi arrivati in italiano, inglese, francese e tedesco.

La cartellonistica comprende la scritta, il logo del Centro Commerciale Naturale delle Frazioni e un Qr Code che rimanda al sito web. Sito e app sono stati realizzati grazie a un importante contributo per la promozione del territorio da parte della Regione Toscana, grazie a un sostegno del Comune di Castelfranco di Sotto e con il supporto della Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, anch’essa associata al Ccn.

“Non possiamo – hanno detto il sindaco Gabriele Toti e l’assessore Ilaria Duranti con delega ai Centri Commerciali Naturali – che complimentarci con il Ccn delle frazioni che è riuscito a valorizzare le peculiarità del posto anche attraverso l’innovazione tecnologica. L’amministrazione comunale ha sempre supportato le iniziative e i progetti di promozione e valorizzazione del territorio dei quali il Centro Commerciale Naturale delle Frazioni si è fatto ambasciatore. Crediamo fortemente nel potenziale di questi territori e, anche grazie al web, tutto il mondo potrà facilmente conoscere le bellezze locali”.

“Benvenuti Nel Cuore della Toscana – ha aggiunto il presidente del Ccn delle frazioni Stefano Barghini – è quanto, come attività economiche, vogliamo dire a tutti coloro che entrano nel territorio delle frazioni di Castelfranco di Sotto. Benvenuto è la prima parola che pronunciamo quando ospitiamo a casa nostra qualcuno a cui teniamo ed è questa la sensazione che vorremmo che provasse chiunque entra in una qualsiasi attività di questo territorio. Inoltre vorremmo riuscire a comunicare che geograficamente ci troviamo davvero Nel Cuore della Toscana, ovvero in un territorio centrale rispetto alle principali attrazioni della Toscana”.