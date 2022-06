Fucecchio, l’orologio fermo da tempo in piazza Montanelli

“L’orologio della piazza ha battuto la sua ora”, cantavano sul finire degli anni 60 i Camaleonti in un celebre brano di successo. E’ ciò che invece non fa più l’orologio pubblico in piazza Montanelli a Fucecchio all’angolo con corso Matteotti.

Le lancette sono ferme nella stessa posizione da diverso tempo, e quindi chi dalla piazza rivolge lo sguardo verso l’altro per vedere l’ora, vede sempre la stessa, o comunque non quella reale. Peccato, perché l’orologio civico di palazzo Baschieri ha segnato per tanto tempo le ore di generazioni di fucecchiesi.

Per quell’apparecchio il Comune di Fucecchio versa 154,94 euro annui, a titolo di indennità di servitù per il periodo 2022-2024, per un totale di 464,82 euro, alla Società Orologio Srl, proprietaria dell’appartamento sito a Fucecchio in piazza Montanelli 23, in cui sono installate le parti meccaniche dell’orologio.

Perché non viene riparato, si chiedono in tanti. Alcuni anni fa un soggetto privato provvide a proprie spese, con un contratto di sponsorizzazione con il comune, a farlo ripartire. L’operazione andò in porto ma dopo alcuni anni l’orologio civico si è di nuovo fermato.

Forse ci sono al suo interno dei meccanismi troppo delicati, chissà, però non è una bella cosa, si chiedono in tanti, tenere in bella vista nel cuore del centro cittadino un orologio che non segna il tempo.

Forse da piazza Amendola hanno già pensato all’eventualità di farlo ripartire, ma i costi sono elevati, chissà, oppure non è più riparabile, oppure si potrebbero cercare delle parti meccaniche e quindi dei meccanismi più moderni per far ripartire le lancette, perché quel che conta per i fucecchiesi è l’immagine e la presenza (viva) dell’orologio sulla piazza e la sua funzione: segnare lo scorrere del tempo, i battiti del cuore pulsante della città.