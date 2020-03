Coronavirus, primo decesso a Castelfranco di Sotto. C’è anche un positivo

E’ una donna di 97 anni il primo caso di decesso positivo al coronavirus nel comune di Castelfranco di Sotto. La donna era assistita in una struttura sanitaria fuori dal comune, aveva un quadro clinico già difficile, non solo per l’età.

Oggi 26 marzo si registra anche un nuovo tampone positivo al coronavirus e 8 persone sono in quarantena. Il primo caso positivo al covid 19 di una persona residente nel comune è una persona che si era già messa in autoisolamento dalle due settimane precedenti alla conferma della positività al tampone, cioè una volta venuta a conoscenza di aver avuto contatti con persone che presentavano sintomi da covid 19.

“Ho parlato con questa persona – fa sapere il sindaco Gabriele Toti -, che sta affrontando il periodo della quarantena nella propria abitazione, seguito dal medico di famiglia in rapporto con la Ausl”.

Ora che anche Castelfranco di Sotto ha il primo caso, da domani 27 marzo sarà attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. A Castelfranco, al momento, ci sono attive 19 quarantene per persone che sono entrate in contatto con soggetti positivi a covid 19, 11 delle quali già concluse senza conseguenze. Ad oggi sono 8 le persone che hanno il periodo di isolamento in corso.