Coronavirus, un solo nuovo positivo nei comuni del Cuoio

Tra il pomeriggio di ieri 11 e quello di oggi 12 gennaio, nei comuni del comprensorio del Cuoio c’è soltanto un nuovo caso di positività al coronavirus, una persona di Fucecchio. Tra i casi in provincia di Pisa, 2 sono a Cascina e Pontedera e 6 a Pisa. In provincia negli ultimi giorni si contano altri due morti positivi al coronavirus: una donna di 73 anni e un uomo di 92 anni. Sono 21 in tutta la Toscana: 12 uomini e 9 donne.

Sono 303 i positivi in più rispetto a ieri in Toscana, con età media di 47 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.978.712, 7.569 in più rispetto a ieri, di cui il 4% positivo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 910 (23 in meno rispetto a ieri, meno 2,5%), 137 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri, meno 4,9%).

Sono 34.993 i casi complessivi ad oggi a Firenze (76 in più rispetto a ieri), 10.750 a Prato (19 in più), 10.718 a Pistoia (15 in più), 7.902 a Massa (9 in più), 13.100 a Lucca (20 in più), 17.319 a Pisa (21 in più), 9.315 a Livorno (12 in più), 11.242 ad Arezzo (33 in più), 5.433 a Siena (92 in più), 4.306 a Grosseto (6 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 7.813 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (274 in meno rispetto a ieri, meno 3,4%). Sono 12.159 (231 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone complessivamente guarite sono 113.005 (579 in più rispetto a ieri, più 0,5%): 467 persone clinicamente guarite (5 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 112.538 (584 in più rispetto a ieri, più 0,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.