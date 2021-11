Rintracciato a Pisa e messo ai domiciliari: deve scontare una pena di 10 mesi

Rintracciato e arrestato dalla sezione catturandi della Mobile della questura di Pisa, in esecuzione di un ordine di cattura della procura, un 50enne è finito in manette.

L’uomo era stato fermato di sera sul viale delle Cascine, ad un posto di controllo effettuato da una pattuglia della squadra volanti: visti i suoi precedenti e l’atteggiamento guardingo, i poliziotti avevano deciso di effettuare una perquisizione sul posto, trovando due coltelli a serramanico, non motivandone il possesso in luogo pubblico. I coltelli furono sequestrati e l’uomo fu denunciato per violazione della legge sulle armi.

Diventata definitiva la condanna a 10 mesi di reclusione al domicilio, i poliziotti lo hanno scortato a casa dove sconterà la pena