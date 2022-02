Anche Fucecchio sotto choc per la morte di Angelo: in lutto la contrada S. Andrea

Non verrà fatta l’autopsia come sembrava in un primo momento sul corpo di Angelo Stanco l’autotrasportatore di Castelfranco di Sotto dipendente della ditta Matricardi di Fucecchio morto improvvisamente lunedì scorso (31 dicembre) mentre stava facendo una consegna in un’azienda a Ponte ad Egola.

Secondo quanto appreso lo sfortunato 40enne sarebbe stato ucciso da un malore anche se non aveva mai manifestato problemi di salute. Sul luogo della tragedia era intervenuto anche il personale della medicina del lavoro e la salma trasferita all’istituto medicina di Pisa dove oggi, al massimo domani, sarà eseguito solo l’esame esterno del cadavere. Poi il corpo del giovane verrà restituito ai familiari, i genitori ed una sorella che abitano a Castelfranco di Sotto, dove saranno celebrate le esequie funebri.

Intanto a Fucecchio dove Angelo Stanco lavorava ed era molto conosciuto ed apprezzato per la frequentazione della Contrada Sant’Andrea di cui era diventato anche Protettore resta tanta incredulità unita al dispiacere per tragico destino di questo sfortunato ragazzo che aveva una grande passione per suonare il tamburo, la chiarina e volteggiare le bandiere coltivata fin da giovanissimo nella Contrada San Michele di Castelfranco e poi trasferita nella contrada fucecchiese della quale era l’anima ed il cuore del gruppo musici e sbandieratori.

Commovente e pieno di significato ed affetto il post che la Contrada Sant’Andrea gli ha dedicato:

“Ti sei avvicinato alla nostra Contrada in punta di piedi, con il tuo sorriso e la tua umiltà. Ti sei messo silenziosamente al servizio dei nostri colori, regalandoci la tua maestria, ed alla fine te ne sei innamorato diventando persino un Protettore. Il tuo animo buono ha fatto breccia nei cuori di tutti noi. Te ne sei andato troppo presto, ma ti promettiamo che ogni colpo di bacchetta ed ogni squillo di chiarina, da oggi in poi, saranno anche per te. Riposa in pace Angelo”.