“Questo non è amore”: per la festa della donna la polizia in prima linea contro la violenza

Non ci sono giornate adatte per parlare della violenza sulle donne, ma l’8 marzo rappresenta una data simbolica che aiuta a riflettere sul tema.

Per questo motivo, oggi gli agenti dell’Anticrimine sono stati impegnati in diverse iniziative sul territorio.

Nell’arco della giornata i poliziotti hanno distribuito, in diverse librerie del centro storico di Firenze, gli opuscoli informativi della campagna di sensibilizzazione permanente “Questo non è Amore” della Polizia di Stato. All’interno si trovano i numeri di emergenza e di ascolto per donne in difficoltà insieme a utili indicazioni per chi si trovi a dover subire una situazione di violenza e non sappia quali siano le sue opzioni, i percorsi possibili per riappropriarsi dei propri diritti.

Nella mattinata alcuni poliziotti sono stati impegnati anche all’ingresso dell’Ospedale di Careggi insieme al personale sanitario della struttura per distribuire gli opuscoli e per parlare con chiunque abbia bisogno di indicazioni e consigli, ricordando che gli Uffici denunce della Questura e dei Commissariati e la Divisione Polizia Anticrimine sono sempre a disposizione, anche solo per avere chiare quale siano effettivamente le scelte di percorso da poter intraprendere nel singolo caso, per sé ed anche per i propri figli.

Si ricorda che la polizia di Stato mette sempre a disposizione l’App Youpol che permette h24 di segnalare in forma anonima anche reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche e, durante la segnalazione, si possono allegare immagini, video e audio, in modo che chi interviene e gestisce l’intervento possa avere un quadro puntuale di cosa sta accadendo in quel momento.

In questi mesi inoltre numerosi sono gli incontri tenuti presso le scuole di ogni ordine e grado della città e della provincia di Firenze dalla polizia di Stato sulla violenza di genere che hanno anche favorito iniziative degli studenti: un istituto tecnico ha anche manifestato la volontà di creare materiale grafico o video di sensibilizzazione sul tema, destinato ai loro coetanei.