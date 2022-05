Cambio della guardia al vertice del Nucleo Territoriale Est della polizia locale dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa: dal primo di giugno, lo storico comandante Paolo Nigi va in pensione e al suo posto arriva Mauro Daini, attualmente ispettore nel Nucleo Valdarno Ovest.

Il Nucleo Territoriale Valdarno Est, che comprende i Comuni di Capraia e Limite, Vinci e Montelupo, saluta quindi il suo storico responsabile che ha ricoperto il ruolo di comandante della polizia locale di Montelupo Fiorentino dal 2005 fino al passaggio della funzione della polizia locale all’Unione dei Comuni quando è stato realizzato il Nucleo Valdarno Est comprendente anche gli altri due Comuni del quale Nigi ne è diventato responsabile.

Foto 2 di 2



Paolo Nigi è entrato nella municipale nel 1980 poco più che ventenne e dopo una breve parentesi a Lastra a Signa è approdato a quella di Montelupo Fiorentino, prima come operatore di vigilanza, e poi ne è diventato il comandante. In pratica è cresciuto nella città della ceramica dove è rimasto per oltre 40 anni contribuendo, con il ruolo rivestito, anche alla crescita della città stessa sotto l’aspetto della sicurezza urbana. Nel lavoro di comandante prima, e responsabile poi, Nigi non si è mai risparmiato. Ha guidato il personale assegnato sempre con intelligenza, professionalità e rispetto facendosi stimare per questo dai colleghi e dai cittadini per la competenza e professionalità che lo hanno sempre contraddistinto e per le spiccate qualità umane.

Come anticipato, sarà Mauro Daini, poco più giovane, attualmente Ispettore nel Nucleo Valdarno Ovest, a raccoglierne la pesante eredità. Daini vanta un’esperienza più che trentennale nella Municipale fucecchiese dove ha ricoperto ruoli con specifiche responsabilità nel settore del commercio e della polizia amministrativa.

Con la promozione di Daini al ruolo di responsabile territoriale nel Nucleo Valdarno Ovest che comprende Fucecchio e Cerreto Guidi restano solo nove agenti. Soltanto a Fucecchio prima della costituzione dell’Unione ve ne erano in servizio ben 18. Per trovare numeri così bassi bisogna tornare indietro di mezzo secolo, quando Fucecchio non aveva certo le problematiche di sicurezza urbana odierne.