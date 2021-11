Tornano gli spettacoli per bambini de ‘Il baule dei sogni’

Torna Il Baule dei sogni che festeggia un traguardo da record con trentacinque anni di attività. Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla quale, oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, aderiscono i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte, e prevede spettacoli il sabato a Santa Maria a Monte e la domenica a Santa Croce, in orario pomeridiano.

La stagione 2020/2021 della rassegna è stata quasi integralmente realizzata a distanza nella e premiata per questa sua capacità di reinvenzione creativa durante la pandemia. Adesso si torna in presenza con i dieci appuntamenti per il pubblico delle famiglie.

Si comincia sabato (20 novembre) alle 16.30 al Teatro comunale di Santa Maria a Monte con Topo di campagna, Topo di città, una moderna rilettura dell’antichissima favola di Esopo con pupazzi, burattini, musica e attore. Lo spettacolo è prodotto da Giallo Mare Minimal Teatro e Teatro Glug.

Il programma prosegue sabato (27 novembre) con Strega bistrega di Ruotalibera Teatro; sabato 4 dicembre Le avventure di Pesce Gaetano di Giallo Mare Minimal Teatro. Si riparte sabato 15 gennaio con I brutti anatroccoli della Compagnia teatrale Stilema; sabato 22 Storie con le gambe di Associazione Teatro giovani e Teatro Pirata, ultimo appuntamento sabato 29 gennaio Il vecchio e il mare de I Guardiani dell’oca. Gli spettacoli del sabato a Santa Maria a Monte iniziano alle 16.30.

Domenica 5 dicembre alle 17 si apre Il Baule dei sogni anche al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno con Spegni la luce, una produzione de La Piccionaia. Il programma del Baule al Verdi prosegue domenica 12 dicembre con Abbracci di Teatro Telaio; si va poi a gennaio con due produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro: domenica 16 gennaio La regina delle nevi e domenica 23 Le avventure di Pesce Gaetano.

Gli spettacoli al Verdi iniziano alle 17.00.

La biglietteria è aperta nei rispettivi teatri nei giorni di spettacolo mezz’ora prima dell’inizio. Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti. La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via Veronese, 10 – Empoli) 0571.81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.