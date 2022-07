Musica classica e arte per due serate a Fucecchio

Due concerti dedicati agli appassionati della grande musica classica. Sono quelli che Fucecchio si prepara ad accogliere mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, due eventi che andranno ad arricchire l’offerta delle iniziative estive promosse dal comune in collaborazione con le realtà culturali, associative e commerciali del territorio.

Si inizia mercoledì alle 21 al Parco Corsini con “The Wam Game: Il gioco di Mozart”, spettacolo musicale a cura del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì, sempre alle 21 ma nel cortile del Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, si terrà invece il concerto dell’Orchestra da camera fiorentina. Entrambi gli eventi saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Inoltre, nell’occasione, sia mercoledì che giovedì, dalle ore 20,30 alle 23, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra collettiva di arte contemporanea “Colori in corso in mostra”, realizzata dall’associazione Colori in Corso ed allestita al Palazzo delle Arti (piazza Vittorio Veneto 27), durante la quale si potrà assistere ad una piccola estemporanea di pittura da parte degli artisti del gruppo.

“Due iniziative che raccontano una città viva e che confermano l’offerta di qualità dell’estate fucecchiese – commenta l’assessore alla cultura e al turismo Daniele Cei -. Stiamo lavorando per valorizzare sempre più il nostro Parco Corsini che, soprattutto in estate, diviene punto di riferimento per eventi culturali di vario tipo. Non a caso, in entrambe le serate, arte e musica si intrecciano offrendo a cittadini e a turisti il perfetto connubio tra i concerti e l’estemporanea di pittura realizzata dall’associazione Colori in Corso, molto attiva sul territorio con mostre e corsi di pittura e scultura, frequentati da artisti ed aspiranti tali”.