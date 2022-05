Un ristorante elegante e raffinato, con ampi spazi e atmosfere metropolitane che catapultano i clienti in un locale da grande città. Tutto questo è Hortus Restaurant & More, la nuova magica location di via Nazario Sauro 513 a Lucca, a pochi passi dalle Mura.

Già dal nome, giardino e in senso lato orto in latino, si intuisce la filosofia del locale: “Hortus nasce con l’idea di proporre una cucina innovativa ispirandosi alla tradizione – raccontano i titolari, Gisella Taranto, Antonella Lenzi e Gabriele Pasquinelli -. Costruiamo i nostri piatti con materie prime locali e di qualità”.

Appena si entra si capisce che, a Lucca, è nato qualcosa di diverso dal solito. Un unicum per il territorio. Un locale elegante, in cui si viene accolti all’ingresso, fra luci soffuse e musica soft, per poi essere accompagnati al proprio posto. I tavoli, spaziosi e comodi come le sedute, sono dislocati intorno a un vero e proprio giardino centrale che immerge subito nella filosofia del ristorante. Nella sala, poi, un grande e fornitissimo bar, pronto a coccolare i clienti con un aperitivo o con un drink.

Hortus, infatti, offre un’esperienza completa, dall’aperi-cocktail alla cena: “Proponiamo diverse esperienze – raccontano i titolari -. Potrete restare con noi per l’aperitivo, durante la cena, ma anche dopo. Proponiamo, inoltre, anche serate con musica dal vivo”. Ed è proprio l’aperi-cocktail uno dei punti di forza del locale, che offre, in una magnifica location, la degustazione di drinks classici internazionali (come Spritz, Negroni e Moscow Mule) e, soprattutto, bevute speciali ed esclusivamente ideate dal professionale barman di casa e, quindi, a marchio Hortus. Cocktails innovativi come il Molecular Green Hortus (vodka Beluga, vodka mela verde, marmellata di mele e sfere molecolari alla mela verde), il Passion Love (Bourbon whiskey, lime, marmellata di maracuja, peperoncino e aria di zenzero) o lo Smoke Gin Tonic (Gin Mare, tonica mediterranea, ghiaccia alla frutta e bolla molecolare affumicata al rosmarino). A completare l’esperienza dell’aperi-cocktail ci sono stuzzichini e tapas.

Hortus, inoltre, propone un ricco menù alla carta per la cena, ma il cliente può anche farsi trasportare in un viaggio culinario attraverso le scelte dello chef con il menù degustazione. Piatti di qualità, tra tradizione e innovazione, e le porzioni sono abbondanti. Si va, così, dal baccalà in olio cottura con crema di porri, porri croccanti e polvere di ribes, la tartare di manzo con carciofo fritto, tuorlo marinato e fonduta di fontina di alpeggio, la melanzana in due consistenze con crema di pomodoro datterino e, infine, una delle specialità made in Hortus, le guancette di maialino brasato con caffè, paprika e polenta taragna.

Non mancano le specialità per gli amanti dei primi: il risotto agli asparagi in due consistenze con gamberi scottai e bisque; gli gnocchi di patate con carpaccio di polpo, spinaci croccanti e crumblee di olive nere; i ravioli di robiola con erba cipollina, limone, garmugia vegetale ed erbe aromatiche e il piatto forte di Hortus, gli spaghetti aglio, olio e peperoncino rivisitati con tartare di ombrina, crema di acciughe, polvere di cavolo nero e mandorle croccanti.

Il ricercato menù regala anche ottimi secondi piatti: il brasato di manzo con panur alle erbe aromatiche; creme di patate e zafferano, barbarossa e carote; l’agnello costato con fondo di funghi porcini e verdure di stagione; la caramella di branzino con spuma di buyabes, indivia saltata e pomodorini confit; la composizione di verdure arrostite con crema di fagioli cannellini. Fino ad arrivare ai dolci, una selezione originale e scelta con cura dallo staff di Hortus. I clienti, per chiudere in bellezza la cena, potranno scegliere tra la banana in due consistenze con crumble al cacao e salsa mou, la panna cotta affumicata con crema di mirtilli e menta, la crema bruciata alle erbe aromatiche e, per i più golosi, la degustazione di cioccolato con tre cioccolati, tre consistenze e tre temperature.

Scelte per tutti i palati, insomma, così come è ampia anche la possibilità di abbinamento con i vini per accompagnare le pietanze. Tutti i piatti di Hortus, inoltre, possono essere adattati alle esigenze dei clienti vegani, celiaci e intolleranti al lattosio.

Non resta, dunque, che prenotare. Per lasciarsi avvolgere da un’atmosfera nuova di un locale che potrebbe essere anche collocato, per atmosfere e ispirazione, in una metropoli come Milano, Londra e New York.

Hortus

Via Nazario Sauro 513, Lucca

Tel. +3299323113

Email hortusrestaurantsandmore@gmail.com

Sito web: https://hortus-restaurant-more.business.site/