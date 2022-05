L’entusiasmo del ritorno c’era tutto. E anche il sole di una giornata estiva ha aiutato a brillare la sfilata storica delle contrade del Palio dei barchini di Castelfranco di Sotto, quest’anno in una ridotta formazione a 3.

I contradaioli di San Bartolomeo a Paterno hanno messo in scena “Il cinema a Castelfranco nei ruggenti anni ‘20”, con una sfilata dedicata all’epoca delle prime grandi produzioni cinematografiche e dei tanti cinematografi allestiti anche nei paesi di provincia, come quello inaugurato a Castelfranco in un magazzino di via San Jacopo, l’attuale via Dante.

di 37 Galleria fotografica Palio dei barchini con le ruote 2022, la sfilata storica per le vie di Castelfranco di Sotto









“La rivolta del pane” è stato il tema della sfilata di San Martino in Catiana, dedicata alla protesta per la riduzione del prezzo del pane avvenuta a Castelfranco il 5 maggio 1898: “Una clamorosa dimostrazione di uomini, donne e ragazzi” si legge in una delibera della giunta comunale dell’epoca, che dà notizia delle proteste dei castelfranchesi per ottenere lo stesso prezzo di 30 centesimi al chilogrammo applicato nei Comuni vicini.

San Pietro a Vigesimo, infine, ha riproposto l’antica “Festa dei tendoni”, detti anche “cole” nel gergo castelfranchese: i grandi teli a scacchi bianchi e azzurri con i quali venivano coperte le strade del paese in occasione del Corpus Domini. Una tradizione inaugurata nel 1741 e proseguita fino alla metà del Novecento, che i contradaioli biancocelesti ambienteranno nel 1927, quando nell’occasione si svolsero i festeggiamenti per la visita del cardinale Luigi Capotosti.

(notizia in aggiornamento)