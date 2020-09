“Noi non entriamo”, bimbi in ‘sciopero’ alla scuola elementare di Ponte a Egola

I bambini di una classe non sono entrati, quelli dell’altra V hanno chiamato i vigili del fuoco per un sopralluogo. E’ suonata tra fischi e proteste la prima campanella alla scuola elementare di via Gioberti a Ponte a Egola di San Miniato.

Il problema è presto detto: la V B, ancora, non ha una sistemazione definitiva a scuola e i genitori, organizzati, hanno deciso di farsi sentire.

Leggi qui l’articolo Vigili del fuoco e zaini sulle scale: inizia tra fischi e proteste la scuola a Ponte a Egola

Primo giorno di scuola a Ponte a Egola, genitori, vigili del fuoco e giunta davanti alle elementari di via Gioberti

