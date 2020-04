Un’azienda di Ponte a Elsa ha donato al comune di Empoli 250 mascherine e la comunità islamica ha raccolto più di 6mila euro per l’ospedale San Giuseppe di Empoli. Continua la generosità di privati e aziende per chi lotta contro il coronavirus.

Nella mattina di oggi giovedì 9 aprile, 250 mascherine sono arrivate al Comune dalla Antonini di Ponte a Elsa, specializzata nella realizzazione di forni per la cottura del vetro. Le Antiche Mura ha donato gel detergente igienizzante per le mani.

Foto 2 di 2



Più di 6mila euro per l’ospedale li ha raccolti l’Associazione Empolese per il dialogo, l’integrazione e la convivenza, la comunità islamica della zona che nel 2018 ha inaugurato il centro culturale e di preghiera in zona Carraia a Empoli.

“Da oltre un mese – spiega il vicepresidente Luciano Zahim – stiamo raccogliendo ciò che possiamo nelle oltre cento famiglie che fanno parte della nostra comunità. Siamo in particolare cittadini italiani con origini marocchine, pakistane, senegalesi. Vogliamo essere vicini al presidio ospedaliero e a tutte le professionalità che lavorano all’interno per superare questa emergenza sanitaria. Ecco perché abbiamo deciso di devolvere questa cifra all’ospedale di Empoli”.