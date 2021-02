Nuovo mezzo per disabili per la Croce Rossa di Castelfranco

Un nuovo mezzo di soccorso della Croce Rossa Italiana di Castelfranco di Sotto. Questa mattina (20 febbraio) si è tenuta l’inaugurazione: sarà dedicato in particolar modo ai diversamente abili.

Un importante strumento che aiuterà i volontari nel loro lavoro, finanziato con il fondamentale contributo di Unicoop Firenze nell’ambito del progetto Nessuno Indietro.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, il sindaco di Fucecchio e presidente della Società della Salute Empolese Valdelsa, Alessio Spinelli, il sindaco di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda, la presidente della sezione soci Unicoop Valdarno Inferiore, Angela Bagagli, e il presidente della Cri di Castelfranco, Paolo Spagli.

“Approfitto – ha commentato Toti – per ringraziare ancora una volta la Croce Rossa Italiana per il suo prezioso apporto, anche e soprattutto in questo difficile momento di pandemia. Senza il volontariato la nostra società sarebbe molto più povera. È sempre giusto ricordarcelo”.

