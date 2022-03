Generi alimentari, cibo per animali, prodotti e alimenti per la prima infanzia, prodotti per l’igiene e per il primo soccorso e anche farmaci. E’ il prezioso carico partito nel tardo pomeriggio di ieri 14 marzo con un tir da Montopoli Valdarno.

A raccogliere il carico di aiuti a favore dell’Ucraina, da portare al confine, è stato il Centro commerciale naturale di Casteldelbosco, di cui fanno parte le attività commerciali e gli studi medici professionali presenti nel paese. Grazie all’iniziativa del Ccn e alla solidarietà delle famiglie della frazione, sono stati consegnati alle associazioni di volontariato Pubblica assistenza di Montopoli e centro cristiano Acqua Viva onlus di San Romano, i beni di prima necessità generosamente donati dagli abitanti del paese, beni che verranno inviati in Ucraina e nelle terre di confine che stanno accogliendo i profughi e che in questo momento stanno vivendo giorni di grande dolore.

Lo stesso Ccn ha acquistato i farmaci così da poter esaudire la richiesta avuta dalle zone di confine e dagli ospedali che dichiarano di avere estrema scarsità di coagulanti, antibiotici, antidolorifici e antinfiammatori.