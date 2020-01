Videosorveglianza, Oliveri (Per un’altra Santa Croce) sfida il sindaco a un incontro pubblico

Telecamere di sorveglianza a Santa Croce sull’Arno, il consigliere di opposizione, Enzo Oliveri contesta i proclami della giunta Deidda sulle opere in via di realizzazione sul territorio per la sicurezza e sfida il sindaco a un dibattito pubblico.

Lo fa con un lungo excursus in cui ricostruisce quanto fatto negli ultimi dieci anni, rivendicando la sua attività prima come cittadino quindi come consigliere comunale.

“Circa 10 anni fa – ricorda – e precisamente il 29 novembre 2010 come cittadino presentai al sindaco Osvaldo Ciaponi una petizione con ben 1042 firme per richiedere l’installazione di sufficienti telecamere per combattere la minicriminalità e gli atti vandalici. Non a caso quella mattina il orefetto di Pisa era presente in comune a Santa Croce sull’Arno in quanto aveva convocato ad una riunione il comitato provinciale per la sicurezza alla quale parteciparono i quattro sindaci della zona e tutti i comandanti delle forze di polizia per parlare della sicurezza sul nostro territorio”.

“La petizione – ricorda Oliveri – firmata da cittadini del capoluogo di Staffoli o di cittadini che avevano interessi di lavoro o professionali fu bocciata perché ritenuta a parere dell’amministrazione, guidata allora da Osvaldo Ciaponi, non correttamente compilata. Dal giorno della presentazione della raccolta delle firme, ininterrottamente ho sempre rivendicato l’installazione delle telecamere pubblicando articoli sui quotidiani in merito a numerosi atti di minicriminalità e numerose foto di abbandono dei rifiuti. Dal 2010 ad oggi i consiglieri di opposizione hanno presentato diverse interrogazioni in consiglio comunale a riguardo ma l’amministrazione non ha mai accettato le loro richieste motivando che Santa Croce non ne aveva bisogno in quanto paese tranquillo, Ma in tutti questi anni nel nostro comune si sono verificati atti di mini criminalità più o meno gravi”.

“La sindaca Giulia Deidda nelle interviste rilasciate ha dichiarato che al problema sulla sicurezza l’amministrazione risponde con politiche che danno strumenti ai cittadini di sentirsi sicuri – contesta il consigliere di opposizione – Dall’opportunità di frequentare luoghi più belli e più vivibili all’offerta di servizi e iniziative che riportino la bella abitudine di sentirsi comunità. Ma la sindaca in quale comune vive? Nonostante che lei dica che è pronta a percepire le istanze dei cittadini ha sempre trovato delle futili giustificazioni per non installarle. Alle solite belle parole di circostanza non sono seguiti i fatti. Il dibattito sulla sicurezza del centro storico di Santa croce ha portato i tanti sostenitori a riparlare anche della videosorveglianza che il Comune non ha mai voluto accettare e realizzare”.

“A Santa Croce si verificano ancora atti di minicriminalità – prosegue l’excursus del consigliere – compresi atti vandalici tra cui uno a danno di un’autovettura di un appartenente al comando della polizia municipale. Solo questo motivo l’amministrazione ha dovuto collocare due telecamere per controllare il Comando. Intanto l’abbandono dei rifiuti per le strade del capoluogo è in aumento e così la sindaca fa acquistare due fotocamere per stanare i colpevoli del degrado. Fotocamere che di notte non funzionano e anche di giorno non sono molto adatte e non sono sufficienti per i numerosi luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti”.

“Recentemente, il 24 ottobre – ricorda Oliveri – è stata presentata una mozione in consiglio comunale (una delle tante) sempre per chiedere l’installazione delle telecamere di videosorveglianza per “arginare il problema dei numerosi furti”. La maggioranza puntualmente l’ha bocciata con la giustificazione che hanno presentato un progetto con richiesta di cofinanziamento regionale per poter installare alcune telecamere. La sindaca annuncia sui quotidiani che grazie a una “richiesta convincente” ha ricevuto dalla Regione il contributo di 25mila euro su una richiesta di 36mila, ma gli altri 119 comuni della Regione che hanno presentato ugualmente una “richiesta convincente” hanno ricevuto un contributo anche più grande del nostro. A me sembra che per dieci anni prima da vicesindaco e poi da sindaco con la sua politica di sinistra sia stata di molto sorda e se avesse veramente ascoltato prima i cittadini e poi i consiglieri di opposizione le telecamere di videosorveglianza sarebbero già state installate e funzionanti“.

“Belle le parole della sindaca – chiude Oliveri – su sicurezza sulle strade e sul territorio. Ma la sindaca sa che per assicurare questo vuol dire anche avere una segnaletica orizzontale e verticale efficiente e visiva, strade senza buche, piste ciclabili a norma eccetera? O pensiamo solo di fare ogni giorno propaganda personale? Quando vuole in qualsiasi momento sfido la sindaca ad un dibattito pubblico per parlare di questi argomenti. Sicuramente non accetterà e quindi è ora di fare meno slogan e più fatti e di accettare qualche consiglio da parte di un gruppo di opposizione che le sta dando tanto filo da torcere sia sul territorio si in consiglio comunale”.