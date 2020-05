Più fondi allo sport, mozione approvata da tutto il consiglio regionale

E’ stata approvata con consenso unanime la mozione con la quale il consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni aveva inteso chiedere al consiglio regionale di mettere al centro dell’agenda il problema della crisi del settore sport (qui la mozione). Un intervento, il suo, che ha fatto seguito a un momento di ascolto organizzato nonostante il lockdown (qui).

Raccogliendo, spiega Pieroni, “il grido di allarme di associazioni e società sportive di fronte alla crisi innescata dal coronavirus, nella mozione ho chiesto di incrementare le risorse in bilancio a sostegno e destinare alle società che gestiscono impianti (come primissimo intervento da integrare con ulteriori risorse), i 780mila euro che non potranno andare alle manifestazioni sportive”.

Tra le richieste approvate con la mozione c’è anche di “cancellare i canoni di concessione degli impianti ed estendere le visite mediche gratuite per il 2020 anche alle fasce al momento non incluse nelle esenzioni. Sospendere le rate dei mutui delle società sportive (attivati con Credito sportivo o altri soggetti bancari) e mettere a disposizione liquidità con condizioni favorevoli, introdurre voucher per le famiglie in difficoltà ad iscrivere i figli a corsi e attività sportive nel 2020 e rivisitare le tariffe sulle bollette a beneficio di società e associazioni sportive con il rimborso delle spese sostenute, debitamente certificate, tra i mesi di marzo e giugno 2020”.