Regionali, Fasano e Banti candidati con Orgoglio Toscana

Sergio Fasano di San Romano di San Miniato e la consigliera comunale di Fucecchio Federica Banti sono candidati alla carica di consigliere della Toscana nella lista Orgoglio Toscana per Giani presidente alle prossime elezioni regionali.

Fasano, imprenditore di 57 anni e tecnico Aics, membro della Commissione nazionale pattinaggio è candidato nel collegio di Pisa, mentre Banti nel collegio 3. “Da anni – racconta – sono impegnato nel mondo associativo sportivo, anche a livello nazionale e ho deciso di impegnarmi anche in questo modo. Quando mi è stato chiesto, ho risposto si. Il mio intendo è raccontare e impegnarmi per far conoscere le tante problematiche che ci sono all’interno delle associazioni sportive.

Lo sport è un settore importante che, solo nella nostra provincia, riguarda decine di migliaia di persone di ogni età”.