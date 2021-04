Petrucci (Fdi): “Giusta la richiesta di dimissioni alla sindaca Deidda”

“Continuano ad emergere fatti gravi ed inquietanti, tanto pericolosi che non posso fare a meno di ringraziare gli inquirenti e le forze dell’ordine per il loro prezioso operato e per aver scoperto questo coperchio. A loro e alla magistratura giudicante il compito di accertare e fare chiarezza su una vicenda che mette a rischio la vita di decine di migliaia di persone con intransigenza e determinazione, oltreché fare chiarezza sul ruolo avuto dalla politica ed i rapporti tra questa e la criminalità organizzata”: è quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci riferendosi all’inchiesta di Santa Croce.

“Sono e resto garantista e mi auguro che i politici coinvolti possano dimostrare la propria estraneità ad una vicenda orrenda. E’ necessario, però, tutelare e preservare un’intera comunità ed uno dei distretti economici più importanti d’Italia, per questo condivido la richiesta di dimissioni del sindaco di Santa Croce avanzata da tutte le forze di opposizione santacrocesi”, chiede Petrucci.

“Riporto testualmente una parte del comunicato sottoscritto dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Marco Rusconi e Benedetta Cicala oltre che dai loro colleghi consiglieri Alessandro Lambertucci, Valentina Fanella e Vincenzo Oliveri e da Roberto Giannoni Coordinatore Comunale Forza Italia: ‘Ci auguriamo che (il sindaco) Giulia Deidda possa dimostrare la sua estraneità rispetto ad accuse così infamanti e gravi. Questo processo però richiederà probabilmente alcuni mesi, nei quali il nostro comune continuerà ad essere alla ribalta della cronaca e sotto le luci dei riflettori mediatici per vicende che sono sempre state lontane anni luce della nostra collettività. Ciò non può che incidere negativamente sulla nostra immagine e di riflesso ledere anche al nostro comparto produttivo che sta iniziando solo adesso a rivedere un po’ di luce dopo essere stato duramente colpito dalla pandemia. In questa fase Santa Croce ha bisogno di una guida sicura e trasparente, sulla quale non gravino ombre inquietanti e che non sia sottoposta quotidianamente al giogo mediatico e purtroppo, in questo momento, il nostro Sindaco in carica non può garantirci tutto ciò. Chiediamo quindi a Giulia Deidda, prima da cittadini che da consiglieri comunali ed esponenti di partito, di non anteporre la propria carriera politica al bene comune, di fare un passo indietro per la quiete della collettività santacrocese e di rassegnare fin da ora le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco. Ci auguriamo che questo nostro appello venga accolto, altrimenti ci vedremo costretti a chiedere la sfiducia del Sindaco perseguendo i canali istituzionali consentiti’”.