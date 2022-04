E’ già ora.E’ stato presentato ieri sera mercoledi 6 aprile al circolo di San Donato il progetto Santa Maria a Monte 2023, con il quale, chiedendo il supporto di tutti e con il preciso impegno di lavorare per i cittadini e con i cittadini, il Pd di Santa Maria a Monte intende presentarsi alla prossima sfida elettorale per il governo del comune, ormai da due mandati guidato da Ilaria Parrella.

E’ stata la segretaria del Pd di Santa Maria a Monte Patrizia Faraoni a presentare il progetto, in una cena alla quale hanno partecipato numerosi cittadini, il segretario provinciale Oreste Sabatino, la presidente dell’assemblea provinciale del Pd Angela Pisano, l’assessore regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti, la vicesindaco di Bientina e coordinatrice dell’assemblea delle donne del Pd provinciale Barbara Frosini e la vicesindaco Linda Vanni di Montopoli.

Il progetto, ha spiegato la segretaria, “verrà costruito insieme ai cittadini con lo spirito e le modalità indicate dal nostro segretario nazionale Enrico Letta, costruendo sull’ascolto, sulla condivisione e sulla collaborazione quel campo largo che possa rispondere alle esigenze e ai bisogni del nostro territorio in una visione di futuro per la quale il 2023 sia il punto di partenza”.

L’incontro quindi, è stato un invito a chi, “condividendo i nostri valori e i nostri obiettivi, possa collaborare a un progetto per il futuro di Santa Maria a Monte che possa ridare a questo splendido territorio il valore che merita e contestualmente una richiesta di supporto a tutte le realtà istituzionali che condividendo i nostri valori possono contribuire alla realizzazione del nostro progetto”.