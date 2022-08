Il Corazzano Calcio si prepara alla prossima stagione, quella che parteciperà al campionato 2022/23 di terza categoria. Lo fa a partire dalla presentazione della squadra, domenica 4 settembre alle 18 nella piazza Pier Luigi Tonelli a Corazzano di San Miniato, con un simbolico passaggio di consegne tra le “vecchie glorie” che hanno militato nei campionati di terza e seconda categoria (1968-1985) e i giocatori della rosa attuale selezionata dal direttore sportivo Marzio Fiaschi, che in pochissimo tempo ha messo insieme un gruppo di atleti di notevole spessore tecnico.

“Sono convinto – dice – delle potenzialità dei calciatori a disposizione. Il loro livello tecnico è di prim’ordine e ci consentirà nel breve periodo di puntare alla vetta del campionato, pronti a tuffarci nel ritrovato slancio dei tifosi”. Questa voglia di ritorno in Figc, dopo oltre 30 anni di Uisp, è un sogno che i corazzanesi hanno tenuto per molto tempo nel cassetto e che ora si realizza grazie all’impegno di un piccolo, ma attivissimo, staff.

Una squadra calcistica che vanta una lunga tradizione che l’ha vista protagonista fin dal primo campionato del dopoguerra nel 1945/46.

Nel 1968-72 la società fu rifondata e vinse ben 2 campionati di terza categoria: nel 1969/70 e nel 1971/72 con la promozione in II, dove rimarrà con merito per oltre un decennio.

L’allenatore sarà Fabio Filomena, di ritorno sulla panchina azzurra, che si dichiara soddisfatto della nuova avventura con il Corazzano, mostrando al contempo una saggia cautela: “Conosco bene il paese dove per diversi anni ho allenato in Uisp. L’entusiasmo dei corazzanesi è contagioso e mi dà la carica per affrontare questa nuova sfida, ma ci vorrà un po’ di rodaggio per amalgamare e trovare le geometrie alla squadra, di fatto si tratta di un gruppo ancora a chilometri zero”.

Il presidente Massimo Bartolomeo ringrazia tutti i propri collaboratori e si dice fiducioso: “Ritengo che la rosa attuale, con l’apporto dell’esperienza di Fabio e Marzio, possa raggiungere traguardi importanti nel breve periodo. Un plauso meritato va anche a Crimi, instancabile coordinatore del movimento calcistico corazzanese”.