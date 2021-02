Il Carnevale si festeggia online con La Calamita: concorso e tombolata in maschera

Torna l’appuntamento con la serata all’insegna del divertimento targata La Calamita Onlus: dopo la serata del 5 gennaio, con il primo evento online in cui più di 50 persone si sono ritrovate per trascorrere qualche ora in compagnia, sabato 13 febbraio alle 21,15 si terrà un nuovo appuntamento tramite videochiamata a cui potranno partecipare sia gli assidui sostenitori dell’organizzazione che coloro che vogliono saperne di più oppure desiderano semplicemente rilassarsi.

“L’intento di questa serata – dicono i responsabili del Centro – è primariamente quello di non rinunciare, neppure in un periodo in cui la distanza interpersonale è d’obbligo, al ruolo di aggregazione e di incontro che sin dall’inizio è stato nello spirito de La Calamita. Inoltre, questa sarà l’occasione per festeggiare il Carnevale. Grandi e piccini sono invitati a mascherarsi in occasione del collegamento e successivamente ad inviare la propria foto per partecipare ad un concorso per la maschera più originale che nei giorni successivi alla serata verrà decretata dalla giuria del comitato del centro di aggregazione e pubblicata sui mezzi di informazione online dedicati”.

Per partecipare all’evento è possibile rivolgersi ai contatti dell’organizzazione (pagina Facebook e Instagram) o direttamente al centro di aggregazione, che nonostante il momento delicato, continua ad accogliere i bambini del doposcuola tutti i pomeriggi.