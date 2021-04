La scommessa di Shalom: per il terzo anno gestirà lo Chalet di San Miniato

L’incognita della pandemia un po’ spaventa, ma non ferma la voglia di tornare a vivere. Soprattutto non ferma la volontà dell’associazione Shalom di prendere in gestione lo Chalet a San Miniato, gli spazi nei giardini Bucalossi e cuore pulsante della vita estiva all’ombra della Rocca. Per il terzo anno consecutivo Shalom è risultata vincitrice del bando e quindi gestirà i locali.

L’inizio del contratto dovrebbe essere imminente: quando fu pubblicato il bando le stime indicavano l’avvio della gestione per metà marzo, ma c’è stato un ritardo di qualche settimana. Un ritardo comunque non dannoso visto che sono state settimane di zona rossa a causa della pandemia da Covid-19. Quest’anno più che mai, infatti, la gestione di spazi dedicati alla somministrazione rappresenta un azzardo, una scommessa contro il virus e contro le chiusure, spesso inaspettate.

La speranza è quella di passare un’estate tutto sommato di tranquilla convivenza con il virus, facendo affidamento al miglioramento delle condizioni climatiche e quindi lontana dalle chiusure. Intanto l’associazione si prepara ad aprire nei prossimi mesi e fino a gennaio 2022: il valore della concessione è stimato in 24mila euro ma non ci sarà nessun canone da versare al comune. Lo spazio, infatti, da qualche anno a questa parte viene concesso gratuitamente in cambio delle spese delle utenze che ricadono su Shalom e della manutenzione dei giardini, del campetto sottostante e dei servizi igienici in piazza Dante. Shalom l’ha spuntata sul Tennis Club di San Miniato, altra associazione che aveva presentato domanda.