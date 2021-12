Una lettera forte nei toni, severa nel giudizio di una chiesa, in particolare quella gerarchica, elitaria e prigioniera del potere. È quella inviata dai 100 giovani del movimento Shalom Onlus a Papa Francesco, per chiedere una chiesa egualitaria, senza orpelli e titoli, dove le guide siano realmente i servi e gli esempi. Una chiesa capace di dialogare col mondo contemporaneo che non racconti favole come quella di Adamo e Eva, una chiesa che non contrapponga più un ottuso dogmatismo alla scienza o una morale arcaica alla vita delle persone rendendole schiave di complessi di colpa per peccati che semplicemente non esistono.

“Una lettera aperta – spiegano i ragazzi – che vuol fare chiasso in una chiesa stanca, chiusa nelle sue liturgie incomprensibili, sperando che voglia e sappia tornare a Gesù, al suo messaggio originario del Vangelo che è impegno per l’uomo e per un mondo egualitario, dove operare per la giustizia e il bene sono l’unico motivo per cui valga veramente la pena di dirsi cristiani”.

Un messaggio trasmesso forte e chiaro nelle parole rivolte al Papa, che pubblichiamo integralmente