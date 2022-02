“Inopportuno buttarla in politica”, il Carnevale d’Autore replica a Lambertucci

“Sarebbe buona norma che si informasse prima di prendere posizioni pubbliche. Qualsiasi informazione avesse richiesto, sarebbe stata accolta”. Parte da questa considerazione il presidente del consiglio direttivo dell’associazione Carnevale d’Autore di Santa Croce sull’Arno Giorgio Bosco, che replica alle dichiarazioni del consigliere comunale Alessandro Lambertucci (queste) che, spiega ha “letto con sconcerto”.

“In una fase – spiega il presidente – in cui il consiglio direttivo, il comitato di gestione, l’assemblea dei soci del nostro Carnevale sta cercando di operare nonostante la palese difficoltà di produrre il Carnevale e di farlo sfilare liberamente, la presa di posizione, che sposta il tema su un piano che nulla ha a che fare con il Carnevale, ci risulta offensiva.

Da sempre la manifestazione è il frutto di un lavoro corale, di persone che fanno capo ai Gruppi e che si riuniscono, in presenza, per lavorare, gratuitamente, alla produzione delle maschere. In tempi di pandemia riacutizzata abbiamo dovuto, ancora una volta, in questi ultimi anni, rinunciare a produrre e sfilare. Lo sforzo di mantenere vivo l’interesse, di promuovere possibili alternative, di cercare comunque gli sponsor è grande e meritevole. Troviamo del tutto inopportuno che, per meschini interessi elettorali, si voglia spostare l’attenzione sulla politica che nulla ha a che fare con il Carnevale, come è ben definito nello statuto rivisto nell’interesse del Carnevale d’Autore. Questa tradizione quasi centenaria ha bisogno di essere sostenuta e non avvilita con polemiche personali e strumentali”.