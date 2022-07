Musica sacra a Firenze, presenti anche gli ottoni di San Miniato

Fino al 17 luglio la città di Firenze ospita il XLIII congresso internazionale di Pueri cantores. Un evento straordinario che vedrà riuniti cori di giovani provenienti da 20 nazioni diverse. Nella storia dei congressi internazionali, l’Italia non ha mai avuto una sede diversa da Roma e per la prima volta è stata scelta la città di Firenze. Il motore dell’organizzazione di questo evento tanto atteso è il consiglio direttivo della Federazione Italiana Pueri Cantores, guidato dal presidente Alberto Veggiotti. I Pueri cantores sono cori di voci bianche che per tradizione secolare accompagnano la liturgia della chiesa cattolica, quindi specialisti nel repertorio della musica sacra e liturgica: dal canto gregoriano, alla polifonia sacra antica e contemporanea, ma che coltivano anche brani musicali appartenenti alle diverse tradizioni popolari.

Sabato 16 sarà la giornata dedicata al turismo e ai concerti di gala mentre domenica 17 luglio alle ore 11 la messa di chiusura del congresso che sarà celebrata dall’ Arcivescovo di Firenze il Cardinale Giuseppe Betori. In questa celebrazione si raduneranno tutti i coristi partecipanti, circa 3500 che uniranno le loro voci in un unico grande coro. Per l’occasione è stato composto il nuovo inno ufficiale del congresso dal titolo “Gaudete et exultate” che è il tema specifico di questo congresso; il testo dell’inno, in latino, è stato elaborato da don Salvatore Savaglia, assistente spirituale della Federazione Italiana, mentre la musica è stata composta dal Salvatore Vivona, direttore della Cappella Musicale della Basilica Cattedrale di Monreale.

L’organico strumentale sarà composto da organo (Daniele Dori) e dal quartetto di ottoni della Cattedrale di San Miniato, mentre la direzione è affidata ad alcuni maestri direttori della federazione tra i quali Michele Manganelli e Carlo Fermalvento, rispettivamente direttori delle Cappelle musicali delle Cattedrali di Firenze e San Miniato.