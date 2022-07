Frana in via Repubblica, lavori a Santa Maria a Monte

“Nella prossime due settimane ci saranno disagi alla circolazione stradale nel comune di Santa Maria a Monte e in particolare nel tratto di via Repubblica compreso fra l’intersezione con via Cimitero di Montecalvoli e la via Porticciola per lavori di realizzazione di muro a retta“. Lo comunica la sindaco di Santa Maria Monte Ilaria Parrella.

Dal primo agosto inizieranno le operazioni per la sistemazione del tratto stradale di via Repubblica. Il progetto della sistemazione e messa in sicurezza del versante in frana posto in via della Repubblica consiste nella rimozione delle esistenti opere di sostegno in legname che risultano ammalorate e non più idonee alla funzione di sostegno e la realizzazione di un nuovo muro di sostegno a gravità a valle del pendio sul lato sud di Monte Magno.

“Il muro di sostegno – spiega ancora la sindaco – è realizzato in blocchi prefabbricati in calcestruzzo posti a reggipoggio che saranno rivestiti con muratura in pietrame in analogia agli interventi di messa in sicurezza messi in opera negli anni scorsi sui tratti di strada adiacenti a quello oggetto di intervento così da creare una continuità armonica che generi un impatto visivo gradevole. A monte della nuova opera di sostegno saranno realizzate idonee opere accessorie per la regimazione delle acque provenienti dal pendio con canalette di raccolta acque e pozzetti di raccordo e ispezione e tubazione di convogliamento delle acque nella fognatura esistente”.

L’importo dei lavori dell’opera ammonta a un totale di 70mila euro che sono stati oggetto di finanziamento da parte della Regione Toscana.

Sarà disposta la chiusura della strada dalle 8 del primo agosto alle 18 del 13 nel tratto di via Repubblica compreso fra via Cimitero di Montecalvoli e via Porticciola, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione nel tratto di via Cimitero di Montecalvoli compreso fra via Crinale e via Sotto i Giardini, ad esclusione degli stalli antistanti il cimitero e la scuola.

Il traffico sarà deviato su via Repubblica, via Cimitero di Montecalvoli e via Sotto i Giardini. I pedoni potranno raggiungere la parte alta del paese utilizzando la via Pietrone.