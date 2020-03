“Farmacie rifornite e trasparenza”, le richieste di Lambertucci all’incontro coi capogruppo

“Interpellare anche i privati che fanno spesso sponsorizzazioni i installazioni per proporre di rifornire di ausili il Comune, in modo da darli a chi ha bisogno”. E’ stata una delle questioni che il capogruppo di Per un’altra Santa Croce Alessandro Lambertucci ha sollevato durante la riunione di questa mattina 11 marzo.

In municipio, la sindaco Giulia Deidda ha incontrato i capogruppo “per fare il punto – spiega Deidda – sulle ultime settimane di lavoro. Ovviamente si è parlato di coronavirus e Covid 19 e del modo in cui a Santa Croce sull’Arno stiamo affrontando questa situazione straordinaria”. Oltre alla sindaco e a Lambertucci, in comune c’erano anche Arianna Gisfredi e Ivetta Parentini.

“Mi ha fatto molto piacere – ha detto Deidda – ricevere da tutte e tutti suggerimenti e disponibilità a essere operativi. Una comunità coesa è una comunità più forte, che riesce a reagire bene di fronte ad emergenze come questa. Stiamo dimostrando di esserlo”.

In particolare, Lambertucci ha “chiesto che le farmacie comunali fossero rifornite di mascherine, guanti e gel igienizzante e che si pensasse a rifornire i disabili o gli anziani soli che trovano difficoltà a uscire e a rifornirsi di tali dotazioni. Abbiamo chiesto che la polizia municipale sia messa in sicurezza con apposite mascherine (mi risultava che non ne avessero) e che vi sia trasparenza sui casi (come quello di ieri Coronavirus, nuovi casi a Santa Croce ed Empoli. Altri 9 positivi tra Pisa e Valdera ) per evitare che la gente straparli presa dal panico. Ho suggerito di non essere morbidi con chi viola la quarantena o non fornisce i dati corretti sul suo contagio”.