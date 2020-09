Covid, cinque bimbi positivi a scuola: due alla primaria, tre alla materna

Si segnalano nuovi casi di bambini positivi al Covid-19 nel territorio della provincia di Pisa dell’Asl Toscana Nord Ovest.

Uno di questi è in una classe seconda ed uno in una classe quinta della scuola primaria Livia Gereschi di Pisa. Sono stati messi in quarantena complessivamente 30 bambini e 9 insegnanti.

Sono inoltre risultati tre casi di positività alla scuola materna Suore Immacolatine Beltrami a Porta a Mare, a Pisa. Come consuetudine, l’igiene e sanità pubblica sta mettendo in quarantena tutti i contatti stretti.