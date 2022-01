“Il fatto, francamente, ci ha lasciato e ci lascia tutt’ora alquanto sconcertati e l’unica cosa che ci allieta di questo bruttissimo episodio, è che l’amico Marco è uscito incolume da questa triste vicenda”. Così il gruppo consiliare di Gambassi Terme e i consiglieri Marco Manuelli, Nicola Borri, Francesca Chiaravalloti e Anna Maria Perazzo commentano l’aggressione subita dal collega Marco Cordone (qui).

Cordone per oltre 15 anni è stato consigliere comunale di Gambassi Terme, ora è consigliere comunale a Fucecchio e consigliere nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) ed è fondatore della Lega nell’Empolese Valdelsa. Per questo, secondo i consiglieri che “rinnovano la piena e convinta solidarietà a Cordone”, va sottolineato che l’aggressione subita “ha una forte valenza simbolica e non si deve ridurre a mero fatto di cronaca perché va a colpire un uomo delle istituzioni che anche come figlio di una vittima della criminalità, è da trent’anni impegnato in prima persona sulle tematiche della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, fondatore tra l’altro del comitato Dalla Parte di Abele (qui), iniziativa nata per dare voce a tutte quelle vittime della criminalità troppo spesso dimenticate e non tutelate che chiedono giustizia e non vendetta. Noi i quali oltreché consiglieri comunali siamo anche amici di Marco Cordone, gli diciamo di non mollare perché in ogni caso ha tutto il nostro appoggio”.