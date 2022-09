Bimbo di soli 9 anni muore in casa: disposti accertamenti medico legali

Immediato l’allarme da parte dei genitori, e sul posto, nella notte di venerdì scorso, era intervenuto anche il Pegaso, da Firenze, ma ogni tentativo di salvare il piccolo è risultato vano. Al medico del 118 altro non è rimasto che constatare il decesso.

Il corpo del bambino si trova ora nel reparto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, per capire le cause del malore fatale. Il bimbo non soffriva di patologie, ed era in buone condizioni di salute.